Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da dev operasyon: 203 milyon TL’lik vurgun yapan şebeke çökertildi!
Giriş Tarihi: 8.07.2026 11:53

Sakarya'da dev operasyon: 203 milyon TL’lik vurgun yapan şebeke çökertildi!

İnternet üzerinden sahte oto yedek parça ilanları ve ödeme linkleriyle vatandaşları dolandırarak 203 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik Sakarya merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI Yaşam
Sakarya’da dev operasyon: 203 milyon TL’lik vurgun yapan şebeke çökertildi!
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerindeki alışveriş sitelerinde "yedek oto parçası" adı altında sahte ilanlar yayınlayarak oluşturdukları sahte ödeme linkleri aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şebekeye yönelik Sakarya merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirdi.



203 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler takibe alınırken, yapılan teknik ve mali incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 203 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.



25 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 13'Ü TUTUKLANDI

Sakarya merkezli; İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SAKARYA

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Sakarya'da dev operasyon: 203 milyon TL’lik vurgun yapan şebeke çökertildi!
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