Sakarya’da dev operasyon: 203 milyon TL’lik vurgun yapan şebeke çökertildi!





25 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 13'Ü TUTUKLANDI

Sakarya merkezli; İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör