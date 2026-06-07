Sakarya’da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kaçak tütün alkol ele geçirildi: 4 gözaltı!

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda; 18 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 15 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 205 adet kaçak sigara, 31 adet elektronik cihaz sigara ve 25 adet elektronik sigara ele geçirildi.