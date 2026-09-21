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Giriş Tarihi: 21.09.2026 11:20 Son Güncelleme: 21.09.2026 11:29

Sakarya'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini kurşun yağdırarak katletti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 16 yaşındaki B.İ., tartıştığı annesi İpek İpek'i (34) tabancayla vurarak vahşice katletti. Tartışma sırasında yanlarında bulunan H.T.'yi ise ağır yaraladı. İşte detaylar…

DHA
Sakarya’da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini kurşun yağdırarak katletti
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Olay, gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. B.İ. ile annesi İpek İpek ve yanlarındaki H.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile B.İ., annesi İpek İpek ve H.T.'ye tabancayla ateş etti.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK DEHŞET SAÇTI

Olayda İpek ile H.T., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNESİNİ KATLETTİ

Yaralılardan İpek İpek, kurtarılamadı. İpek'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yaralı H.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan B.İ.'yi yakalama çalışmaları sürüyor

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAPANCA #SAKARYA

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Sakarya'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini kurşun yağdırarak katletti
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