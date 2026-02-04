Sakarya’da feci kaza: İki kamyonet çarpıştı kaldırımdaki genç kız hayatını kaybetti!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen feci kazada Garaç ağır yaralanırken, kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) kaldırılan Garaç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Garaç'ın Akyazı'da bulunan bir fabrikada çalıştığı ve 00.00-08.00 vardiyasına gitmek için servis beklediği öğrenildi. Kazaya karışan iki araç sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.