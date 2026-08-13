Sakarya’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı...

Rüstemler Mahallesi Adapazarı - Karasu yolunda meydana gelen olayda, İ.S. idaresindeki hafif ticari araç ile Ö.T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araziye savrulan otomobilden geriye demir yığınları kalırken kazada araçlarda bulunan İ.S., Ö.T.,T.T. ve N.G. hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde Aras Taşkıran (6) ise ağır yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi alınan 6 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.