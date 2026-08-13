Sakarya’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı...

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi alınan 6 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör