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Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:10

Sakarya'da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı...

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil, demir yığınına döndü. Meydana gelen kazada, 4 kişi yaralanırken 6 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Sakarya’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı...
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Rüstemler Mahallesi Adapazarı - Karasu yolunda meydana gelen olayda, İ.S. idaresindeki hafif ticari araç ile Ö.T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araziye savrulan otomobilden geriye demir yığınları kalırken kazada araçlarda bulunan İ.S., Ö.T.,T.T. ve N.G. hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde Aras Taşkıran (6) ise ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi alınan 6 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Sakarya'da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı...
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