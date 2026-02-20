Sakarya’da feci kaza! TIR otomobili paramparça etti: 1 ölü

Kaza, Sakarya'nın Taraklı ilçesi Göynük yolu Ekinçiler Mahallesi yol ayrımında öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Göynük'ten Taraklı istikametine gitmekte olan Y.P. idaresindeki 16 BPS 651 plakalı dorse yüklü tır ile Göynük istikametine seyir halinde olan İbrahim Karakaş yönetimindeki 45 ALJ 188 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada paramparça olan otomobil içerisinde sıkışan sürücü İbrahim Karakaş'ı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.





Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü İbrahim Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan tır sürücüsü Y.P. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü İbrahim Karakaş'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga sevk edildi. Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan Taraklı Göynük karayolu, yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.