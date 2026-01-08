Sakarya’da feci olay! 14 yaşındaki kız öğrenci okul penceresinden düşerek hayatını kaybetti

Sakarya'da yürekleri yakan olay, sabah saat 10.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde bulunan Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Gürcistan uyruklu İ.S. (14), lavabo ihtiyacı için derste öğretmeninden izin alarak lavaboya gitti. Lavaboya giden 14 yaşındaki kız öğrenci, okulun 1. kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturdu.



KURTARILAMADI

Pencerede oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle camdan düşen 14 yaşındaki kız öğrenci ağır yaralandı. Kızın düştüğünü görenlerin ihbarıyla okula polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 14 yaşındaki öğrenci, ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 14 yaşındaki İ.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sakarya Valiliği acı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada öğrencinin lavabo izni alarak dersten çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz Karasu ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi, yabancı uyruklu İ.S., 08.01.2025 tarihinde saat 10.30 sıralarında, ders işlenildiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek öğretmeninden izin almış, ardından okulun 1. kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu ve henüz bilinmeyen bir nedenle camdan düşerek ağır şekilde yaralandığı anlaşılmıştır. Olayın hemen ardından sağlık ekiplerine haber verilmiş, öğrencimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat acilen başlatılmıştır."