Sakarya’da feci olay: Taksi durağında silahlı kavga! 1 yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. OIayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör