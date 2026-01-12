Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
Giriş Tarihi: 12.01.2026 12:07

Sakarya’nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, deterjan kolileri arasına gizlenen 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen kapalı kasa bir kamyoneti Hendek ilçesinde durdurdu.



DETERJAN KOLİLERİ ARASINDA GİZLENDİLER

Durdurulan araçta yapılan aramada, deterjan kutuları arasına gizlenmeye çalışılan 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından deport edildi.



SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü R.A. (46), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kullandığı araca ise 23 bin 444 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

