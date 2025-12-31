Sakarya’da iki ilçede DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.





ADAPAZARI VE ERENLER'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalar kapsamında Adapazarı ve Erenler ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Irak ve Suriye uyruklu toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.