Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da iki ilçede DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Giriş Tarihi: 31.12.2025 16:29

Sakarya’da iki ilçede DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'da iki ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’da iki ilçede DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
  • ABONE OL

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.



ADAPAZARI VE ERENLER'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalar kapsamında Adapazarı ve Erenler ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Irak ve Suriye uyruklu toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya’da iki ilçede DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz