Sakarya’da jandarma aracı otomobille çarpıştı: 2 şehit

Kaza, Ormanköy-Akyazı yolu Vakıf Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda ait SUV tipi sivil jandarma aracı ile bir otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Hakkı Eryılmaz ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekiplerin yaptıkları kontrollerde Jandarma Suç Takip Birimi (JASAT) ekibinde görevli oldukları öğrenilen Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Hakkı Eryılmaz kazada hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer araçtaki sürücü ve yolcu ise olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.