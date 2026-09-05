Sakarya’da kaçak silah operasyonu: 2 tutuklama!

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda şehir üzerinden uyuşturucu madde ve silah sevkiyatı yapacağı tespit edilen M.B.V. (20) ve E.T. (21) isimli şüphelilerin bulunduğu aracı fiziki takibe alındı.