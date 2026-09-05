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Giriş Tarihi: 5.09.2026 22:11

Sakarya’da kaçak silah operasyonu: 2 tutuklama!

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah sevkiyatı yapacağı tespit edilen 2 şüphelinin aracında arama gerçekleştirildi. Araçta çok sayıda silah bulunurken, 2 şüpheli tutuklandı.

İHA Yaşam
Sakarya’da kaçak silah operasyonu: 2 tutuklama!
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Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda şehir üzerinden uyuşturucu madde ve silah sevkiyatı yapacağı tespit edilen M.B.V. (20) ve E.T. (21) isimli şüphelilerin bulunduğu aracı fiziki takibe alındı.

Takibi sürdüren ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde araca operasyon düzenledi. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 4 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B.V. ve E.T. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

#SAKARYA #AKYAZI

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Sakarya’da kaçak silah operasyonu: 2 tutuklama!
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