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Giriş Tarihi: 5.09.2026 22:17

Sakarya'da kaçak silah sevkiyatına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da polis ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezavine gönderildi.

İHA
Sakarya’da kaçak silah sevkiyatına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
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Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda şehir üzerinden uyuşturucu madde ve silah sevkiyatı yapacağı tespit edilen M.B.V. (20) ve E.T. (21) isimli şüphelilerin bulunduğu aracı fiziki takibe alındı.

Takibi sürdüren ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde araca operasyon düzenledi. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 4 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B.V. ve E.T. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SAKARYA #KUZEY MARMARA OTOYOLU

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Sakarya'da kaçak silah sevkiyatına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
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