Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da kaçak silah sevkiyatına operasyon! Konya’dan İstanbul’a silah sevkiyatına Sakarya polisi darbe vurdu
Giriş Tarihi: 26.08.2026 19:31

Sakarya’da kaçak silah sevkiyatına operasyon! Konya’dan İstanbul’a silah sevkiyatına Sakarya polisi darbe vurdu

Sakarya Emniyeti Konya’dan Kocaeli ve İstanbul’a kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirdi. Operasyonda 45 yaşındaki Y.T. gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sakarya’da kaçak silah sevkiyatına operasyon! Konya’dan İstanbul’a silah sevkiyatına Sakarya polisi darbe vurdu
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

ARAÇ ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Sakarya Polisi, Y.T.'nin kullandığı araçla Konya'dan Kocaeli ve İstanbul'a kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin kullandığı araç takibe alındı. Ekiplerin yürüttüğü takip ve istihbarat çalışmasının ardından araç, Arifiye ilçesi D-650 karayolunda durdurularak operasyon düzenlendi.

100 TABANCA YAKALANDI

Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli Y.T. gözaltına alınırken, hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SAKARYA

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Sakarya’da kaçak silah sevkiyatına operasyon! Konya’dan İstanbul’a silah sevkiyatına Sakarya polisi darbe vurdu
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