Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da kahreden kaza: Minibüsün çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.06.2026 08:46

Sakarya'da kahreden kaza: Minibüsün çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toplu taşıma aracının çarparak ağır yaraladığı 16 yaşındaki bisikletli çocuk Emircan Çetin, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Sakarya’da kahreden kaza: Minibüsün çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Tümen Sokak kesişiminde meydana gelen olayda, S.A. idaresindeki 54 M 0403 plakalı mavi renkli şehir içi toplu taşıma aracı, Emircan Çetin (16) isimli bisikletli çocuğa çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Çetin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da kahreden kaza: Toplu taşıma aracının çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da kahreden kaza: Minibüsün çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA