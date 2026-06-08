Sakarya’da kan donduran manzara: Camları kırık otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu

MERMİ YARASINA RASTLANDI

Vücudunda mermi yarası bulunan Sert'in cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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