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Giriş Tarihi: 8.06.2026 12:19

Sakarya'da kan donduran manzara: Camları kırık otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Fatih Sert, yol kenarında park halinde bulunan ve camları kırık olan otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu. Vücudunda mermi yarası olan Sert'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Sakarya’da kan donduran manzara: Camları kırık otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu
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Olay, sabah saatlerinde Güneşler Merkez Mahallesi D-650 yan yolda meydana geldi. Yol kenarında park halindeki camlarının kırık olan 54 TS 404 plakalı otomobilde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede, otomobilin arka koltuğunda bulunan cansız bedenin Fatih Sert'e ait olduğu tespit edildi.

MERMİ YARASINA RASTLANDI

Vücudunda mermi yarası bulunan Sert'in cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

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Sakarya'da kan donduran manzara: Camları kırık otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu
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