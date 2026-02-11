Sakarya’da kanlı infaz: Araç içinde kurşun yağdırdı!

Dehşete düşüren olay, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde, Sakarya Nehri kenarında meydana geldi. Park halindeki araç içerisinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI



Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta bulunan 47 yaşındaki Zafer Şeyban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeyban'ın yanında çok sayıda boş kovan bulunduğu öğrenildi. Yapılan araştırmalar sonucunda Şeyban'ı araç içerisinde vurup başka araçla kaçtığı tespit edilen olayın şüphelisi 32 yaşındaki S.Ö. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.



İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI VAR

Hayatını kaybeden Zafer Şeyban'ın çeşitli suçlardan 5 adet suç kaydının bulunduğu, gözaltına alınan S.Ö.'nün ise 2 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.