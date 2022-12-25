Sakarya’da kaza: 7 kişi yaralandı!

Kaza öğleden sonra Arifiye- Sapanca yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin girişinde meydana geldi. Arifiye yönüne giden Ebrar Çelik idaresindeki 54 KG 490 plakalı cip, tesislere girmek için önünde aniden yavaşlayan araca çarpmamak için sola ani manevra yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen Arif Bayrak idaresindeki 54 DG 4377 plakalı hafif ticari araç ile manevra yapan cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip kaldırımdaki tabelaya çarptı.