Sakarya’da korkunç kaza! Çok sevdiği motosiklet sonu oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde gençlerin zaman zaman yarıştığı Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 20 yaşındaki Sümeyye Gençer yönetimindeki motosiklet, K.Y. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen 20 yaşındaki Sümeyye Gençer, otomobilin altına girerek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağır yaralandığı motosiklet kazasında can veren 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Geyve Sarıgazi Mahallesi Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Sarıgazi Türbeli Mezarlığında toprağa verilecek.