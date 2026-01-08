Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da korkunç olay! 8. sınıf öğrencisi, pencereden düşerek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 8.01.2026 13:53

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi, lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıktı. Birinci katın koridorundaki pencereye oturan öğrenci, camdan düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Karasu ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S., ders işlendiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıktı.

CAMDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Birinci kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu öğrenilen öğrenci, henüz bilinmeyen bir sebeple camdan düşerek ağır şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında öğrenci, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

