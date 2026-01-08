Sakarya’da korkunç olay! 8. sınıf öğrencisi, pencereden düşerek hayatını kaybetti

Karasu ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S., ders işlendiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıktı.
CAMDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI
Birinci kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu öğrenilen öğrenci, henüz bilinmeyen bir sebeple camdan düşerek ağır şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında öğrenci, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.