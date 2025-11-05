Sakarya’da korkutan olay: Şerit çizme makinesinin kazanı patladı! 2 işçi yaralandı

Kargalıhanbaba Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen olayda, kara yolları adına çalışan özel bir şirkete ait kamyonun dorsesinde bulunan şerit çizme makinesinin kazanının patlaması neticesinde E.C.E. (28) ve E.Y. (30) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.