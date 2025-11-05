Sakarya’da korkutan olay: Şerit çizme makinesinin kazanı patladı! 2 işçi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.