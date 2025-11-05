Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da korkutan olay: Şerit çizme makinesinin kazanı patladı! 2 işçi yaralandı
Giriş Tarihi: 5.11.2025 15:45

Sakarya'da korkutan olay: Şerit çizme makinesinin kazanı patladı! 2 işçi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda kamyonun dorsesinde bulunan şerit çizme makinesinin kazanı patladı. Meydana gelen olayda 2 işçi yaralandı.

İHA Yaşam
Sakarya’da korkutan olay: Şerit çizme makinesinin kazanı patladı! 2 işçi yaralandı

Kargalıhanbaba Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen olayda, kara yolları adına çalışan özel bir şirkete ait kamyonun dorsesinde bulunan şerit çizme makinesinin kazanının patlaması neticesinde E.C.E. (28) ve E.Y. (30) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da korkutan olay: Şerit çizme makinesinin kazanı patladı! 2 işçi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz