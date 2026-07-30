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Giriş Tarihi: 30.07.2026 17:01

Sakarya'da markette skandal! Ne olduğu belirsiz et ürünleri ele geçirildi: İşletmeye para cezası uygulandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde faaliyet gösteren bir markette etiketsiz ve menşei belirlenemeyen dondurulmuş et ürünleri ele geçirildi. İşletmeye 52 bin 801 lira idari para cezası uygulandı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

DHA Yaşam
Sakarya’da markette skandal! Ne olduğu belirsiz et ürünleri ele geçirildi: İşletmeye para cezası uygulandı
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Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ilçesinde yapılan rutin gıda denetimlerinde, bir markette kaynağı belirlenemeyen ve üzerinde herhangi bir etiket bulunmayan dondurulmuş et ürünleri tespit edildi.

52 BİN 801 TL İDARİ CEZA KESİLDİ

El konulan ürünler için imha süreci başlatıldı. İşletmeye, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında 52 bin 801 lira idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili adli süreç de başlatılırken, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gıda denetimlerimiz sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız devam edecektir" denildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

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Sakarya'da markette skandal! Ne olduğu belirsiz et ürünleri ele geçirildi: İşletmeye para cezası uygulandı
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