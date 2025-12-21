Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da motosikletli panelvanla çarpıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 21.12.2025 20:47

Sakarya'da motosikletli panelvanla çarpıştı: 1 ölü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletteki 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Panelvan sürücüsü gözaltına alındı.

Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde seyreden Y.İ.T. (18) idaresindeki 54 ALC 548 plakalı motosiklet, C.A. idaresindeki 53 HC 010 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Muhammet Avcı (17) yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Y.İ.T. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Panelvan sürücüsü gözaltına alındı.

