Sakarya’da motosikletli panelvanla çarpıştı: 1 ölü

Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde seyreden Y.İ.T. (18) idaresindeki 54 ALC 548 plakalı motosiklet, C.A. idaresindeki 53 HC 010 plakalı panelvanla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Muhammet Avcı (17) yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Y.İ.T. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Panelvan sürücüsü gözaltına alındı.