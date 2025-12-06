Sakarya’da panelvanla kamyonet çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile panelvanda yolcu olarak bulunan E.Y. ve Z.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yolculardan Z.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücüler ve E.Y., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.