Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da panelvanla kamyonet çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 6.12.2025 22:49

Sakarya'nın Pamukova’da Mekece-İznik yolunda panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Yaşam
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Mekece-İznik yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, S.A.'nın kullandığı kamyonet ile H.G. yönetimindeki panelvan çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile panelvanda yolcu olarak bulunan E.Y. ve Z.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yolculardan Z.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücüler ve E.Y., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

