Sakarya’da dolandırıcılardan milyonluk vurgun! Şüpheli böyle yakalandı





Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay için İstanbul'dan Sakarya'ya gelen M.F.H. (32) olduğunu tespit etti. Şüphelinin İstanbul'daki adresini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda; dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, dijital materyaller ve cep telefonları ele geçirildi. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.F.H., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.