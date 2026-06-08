Sakarya’da şüpheli ölüm! Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi 5052. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan araç içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 54 TS 404 plakalı siyah renkli Mazda marka otomobil içerisinde bulunan kişinin silahla başından vurularak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araç ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden kişinin Fatih Sert olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan silahın ise Sert'in babasına ait ruhsatlı tabanca olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fatih Sert'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, ölümün intihar sonucu meydana gelip gelmediğinin yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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