Sakarya’da talihsiz kaza: Araçla manevra yaparken eşini ağır yaraladı!

Kaza, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kadın sürücü evlerinin önünde otomobiliyle manevra yaptığı sırada eşi Y.K.'yı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.K. savrularak kafasını çöp kutusuna vurdu. Kafasını çarpması sonucu kazada ağır yaralanan Y.K. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.K., durumunun ağır olması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Y.K.'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör