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Giriş Tarihi: 2.09.2026 09:17

Sakarya'da talihsiz kaza: Araçla manevra yaparken eşini ağır yaraladı!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, evinin önünde otomobiliyle manevra yapan kadın sürücü, arkasındaki eşini fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak kafasını çöp kutusuna vuran adam ağır yaralandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’da talihsiz kaza: Araçla manevra yaparken eşini ağır yaraladı!
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Kaza, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kadın sürücü evlerinin önünde otomobiliyle manevra yaptığı sırada eşi Y.K.'yı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.K. savrularak kafasını çöp kutusuna vurdu. Kafasını çarpması sonucu kazada ağır yaralanan Y.K. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.K., durumunun ağır olması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Y.K.'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SAKARYA

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Sakarya'da talihsiz kaza: Araçla manevra yaparken eşini ağır yaraladı!
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