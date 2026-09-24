Sakarya’da ters baktın meselesinde bir kişi hayatını kaybetmişti: Mahkeme kararı sonrası taraflar birbirine girdi

Sakarya'da 26 Ocak'ta Sapanca ilçesinde meydana geldi. Yasin Emre Solmaz ile Kamil Yiğit Yazıcı ve Enes Yılmazlar arasında 'ters bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Solmaz, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Solmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Kamil Yiğit Yazıcı ve Enes Yılmazlar hakkında dava açıldı.