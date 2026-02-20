Sakarya’da TIR ile otomobil çarpıştı: Sıkışan sürücü kurtarılamadı!

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hacı İbrahim Karakaş, itfaiye ekiplerinin 30 dakika süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.