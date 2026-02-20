Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: Sıkışan sürücü kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 14:51

Sakarya'da Taraklı-Göynük yolunda TIR ile otomobil birbirine girdi. Meydana gelen kazada sürücü Hacı İbrahim Karakaş (51), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Taraklı-Göynük kara yolu Ekinciler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Göynük'ten Taraklı yönüne giden Y.P. yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen Hacı İbrahim Karakaş idaresindeki otomobil çarpıştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hacı İbrahim Karakaş, itfaiye ekiplerinin 30 dakika süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

