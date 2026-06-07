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Giriş Tarihi: 7.06.2026 18:32 Son Güncelleme: 7.06.2026 20:47

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıyan 2 şüphelinin bulunduğu araç, polis ekiplerince Arifiye ilçesinde durduruldu. Araçta ve adreslerinde uyuşturucu madde ele geçirilen O.B. (35) ile H.T. (37), tutuklandı.

DHA
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirecekleri belirlenen O.B. ile H.T. takibe alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç, TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla durduruldu.

Araçta, şüphelilerin üzerlerinde ve 3 ikamette yapılan aramalarda 44 gram metamfetamin, 2 parça halinde kağıda emdirilmiş toplam 2,60 gram sentetik cannabinoid, sakız kutusu içerisinde 1 gram sentetik cannabinoid, içerisinde sentetik cannabinoid kalıntıları bulunan alkol şişesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen 23,80 gram aseton ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.B. ve H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli tutuklandı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#SAKARYA #İSTANBUL

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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