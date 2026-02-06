Sakarya’da uyuşturucu ticareti yapan avukat tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda Y.T. (47) isimli avukat ile S.Y. (38), B.Ö. (26) ve B.Ö. (22) isimli şahısların iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin 15 farklı şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilirken, delillendirilen 15 ayrı yakalamada 2 kilogram metamfetamin, farklı miktarlarda olmak üzere toplamda gramajlı metamfetamin maddeleri, 2 parça halinde 1,26 gram ve 1,13 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramarlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 77 adet sentetik ecza hapı, Metamfetamin ve ekstazi maddeleri, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 700 TL ve 110 Euro nakit para ele geçirildi.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 22 yaşındaki B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken avukat Y.T., (47) S.Y (38) ve B.Ö (26) tutuklanarak cezaevine gönderildi.