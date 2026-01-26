Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da 'yan baktın' tartışması cinayetle bitti
Giriş Tarihi: 26.01.2026 11:48

Sakarya'da 'yan baktın' tartışması cinayetle bitti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ‘yan baktın’ iddiasıyla başlayan tartışma cinayetle bitti. Çıkan kavgada karın bölgesinden bıçaklanan 23 yaşındaki Yasin Emre Solmaz hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan 19 ve 20 yaşındaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dibektaş Mahallesi'nde Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) ve E.Y. (20) arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

TAKİP EDİP BIÇAKLADILAR

Tartışmanın ardından Yunus Emre Solmaz Güldibi Mahallesi'ndeki evine gitmek isteyen Solmaz, Ardıç sokak üzerinde kendisini takip eden K.Y.Y. ve E.Y. ile yeniden karşı karşıya geldi. Ardıç Sokak üzerinde çıkan kavgada, K.Y.Y. isimli şüpheli yanında bulunan bıçakla Solmaz'ı karın bölgesinden bıçakladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Solmaz kanlar içerisinde yere yığıldı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasin Emre Solmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER FİRAR

Olay sonrası kaçan K.Y.Y. ve E.Y. isimli şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

