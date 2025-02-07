Sakarya’da yol tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mert Elter yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elter'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hafif yaralı K.T. ise ayakta tedavi edildi. Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.