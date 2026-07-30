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Giriş Tarihi: 30.07.2026 16:28

Sakarya’da yürekler ağza geldi! Arkadaşına gönderdiği o mesaj ekipleri harekete geçirdi: ‘Bombayla rehin tutuluyorum’

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Bir fabrikanın tedarikçi firmalarından birinde yöneticilik yapan Fatih B.’nin arkadaşına gönderdiği mesaj ekipleri harekete geçirdi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Sakarya’da yürekler ağza geldi! Arkadaşına gönderdiği o mesaj ekipleri harekete geçirdi: ‘Bombayla rehin tutuluyorum’
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Olay, saat 13.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın tedarikçi firmalarından birinin üst düzey yöneticisi Fatih B., kendisini arayan arkadaşına "Bombayla rehin tutuluyorum" mesajı gönderdi. Mesajı gerçek sanan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

O İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, fabrikada geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ihbarın gerçeği yansıtmadığı, olayın tamamen şaka amacıyla gönderilen bir mesajdan ibaret olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın şaka olduğunun ortaya çıkmasının ardından kamu kurumlarının gereksiz yere alarma geçirilmesinden dolayı polis tarafından Fatih B. hakkında, 'suç uydurmak' ve 'resmi makamları meşgul etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAKARYA

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Sakarya’da yürekler ağza geldi! Arkadaşına gönderdiği o mesaj ekipleri harekete geçirdi: ‘Bombayla rehin tutuluyorum’
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