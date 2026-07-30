Sakarya’da yürekler ağza geldi! Arkadaşına gönderdiği o mesaj ekipleri harekete geçirdi: ‘Bombayla rehin tutuluyorum’

O İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, fabrikada geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ihbarın gerçeği yansıtmadığı, olayın tamamen şaka amacıyla gönderilen bir mesajdan ibaret olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın şaka olduğunun ortaya çıkmasının ardından kamu kurumlarının gereksiz yere alarma geçirilmesinden dolayı polis tarafından Fatih B. hakkında, 'suç uydurmak' ve 'resmi makamları meşgul etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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