Sakarya’da savcının karıştığı trafik olayında yeni görüntü

Dosyada yer alan kamera kayıtları, taraf beyanları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde olayın basit bir trafik tartışmasının ötesine geçtiği değerlendirilirken, minibüsün savcının aracının önünü kestiği, daha sonra durak bölgesinde olayın genişlediği ve üçüncü kişilerin de sürece dahil olduğu yönünde tespitlere yer verildi. Soruşturma kapsamında 112 çağrı kayıtları, baz istasyonu verileri ve kriminal incelemelerin dosyaya girdiği öğrenildi.

Sakarya'da Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. ile toplu ulaşım aracı sürücüsü arasında yaşanan trafik tartışmasına ilişkin yeni görüntüler ve soruşturma dosyasındaki bilgiler ortaya çıktı. Olayın kamuoyuna yansıyan ilk görüntülerinden farklı detaylar içeren kayıtlar, soruşturma dosyasında yer aldı.

OLAYIN BAŞLANGICINA DAİR GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Dosyada yer alan kamera kayıtlarında, minibüsün savcının kullandığı aracın önünü kestiği ve olayın bu aşamadan sonra büyüdüğü yönünde tespitlere yer verildi. Görüntülerde ayrıca olayın bir durak bölgesine taşındığı ve sürece farklı kişilerin de dahil olduğu anların bulunduğu belirtildi.

112 ÇAĞRISI VE KAYITLAR DOSYAYA GİRDİ

Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. tarafından olay sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak yardım talebinde bulunulduğu, bu görüşmelere ilişkin kayıtların ve baz istasyonu verilerinin soruşturma dosyasına dahil edildiği aktarıldı.

BIÇAK VE SOPA İDDİALARI SORUŞTURMADA

Soruşturma kayıtlarında, olay yerine sonradan dahil olan taksi sürücüsünün sopa ve bıçakla müdahalede bulunduğuna ilişkin beyanların yer aldığı, söz konusu kişinin ifadesinde bıçak kullandığını kabul ettiği ve bıçağın atıldığı yeri gösterdiği bilgisine yer verildi.

KRİMİNAL DEĞERLENDİRMELER VE SAVUNMA DETAYI

Dosyadaki bazı değerlendirmelerde, Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç.'nin saldırı sırasında sopa ve bıçağı etkisiz hale getirdiği ve uzun yıllardır savunma sporlarıyla ilgilenmesi nedeniyle saldırıyı kontrol altına aldığı yönünde tespitlerin bulunduğu ifade edildi.

UYUŞTURUCU NUMUNESİ KAYDI DOSYADA

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen taksi sürücüsünden, olaydan yaklaşık beş gün önce uyuşturucu kullanımı şüphesi nedeniyle idrar numunesi alındığına ilişkin kayıtların da soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DA GÜNDEMDE

Olayla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda çeşitli iddialar ve yorumların yer aldığı, bazı içeriklerde savcıya yönelik husumet ifadelerinin bulunduğu yönünde değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamera kayıtları, telefon görüşmeleri, kriminal incelemeler ve taraf beyanlarının detaylı şekilde incelendiği, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör