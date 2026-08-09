Şakayla başladı, hapisle bitti: Kurye kavgasında ’anahtar’ silah sayıldı!

İstanbul'da aynı iş yerinde çalışan iki kurye arkadaşın "sudan sebep" dedikleri kavgası, adliye koridorlarında ağır bir faturayla sonuçlandı. 21 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda, müşteki Emir Tahirdağ, iş arkadaşı Muhammet Sezer'e "Ajan mısın?" diyerek takıldı. Bu basit şakayla başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

YUMRUKTAKİ ANAHTAR SİLAH SAYILDI

Kavga esnasında sanık Muhammet Sezer, elinde tuttuğu motosiklet anahtarıyla arkadaşının suratına yumruk attı. Darbenin etkisiyle Emir Tahirdağ'ın sol göz altı kanlar içinde kaldı. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporda, müştekinin yüzünde oluşan yaralanmanın "sabit iz" (kalıcı iz) niteliğinde olduğu tespit edildi.

"ANAHTARLA VURMASA ŞİKAYETÇİ OLMAZDIM"

Duruşmada ifade veren Emir Tahirdağ, olay günü aralarında şakalaşırken tartışma çıktığını belirterek, "Kendisine 'ajan mısın' diyerek takıldım. Tartışma büyüdü, anahtarla yüzüme vurdu. Yüzüme iki dikiş atıldı. Anahtarla vurmamış olsa şikayetçi olmayacaktım" dedi. Sanık Muhammet Sezer ise kendisine küfredildiğini iddia etti ve "Suratına yumruk attım, o da bana kafa attı" diyerek kendini savundu.

ANAHTARLI YUMRUĞA 11 AY HAPİS

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, kasten yaralama suçundan 1 yıl hapis cezası verdi, "silahtan sayılan aletle" (Anahtar) kullanımından 1 yıl 6 aya çevrildi. Tahrik ve iyi haksız hal indirimiyle ceza 11 Ay 7 gün hapse düşürüldü. Daha önce sabıkası bulunmayan sanık hakkında, duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verildi. Sanık 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutulacak.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör