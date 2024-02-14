Sakın bu durumlarda su içmeyin

Düzenlisu içmenin önemini bilmeyen yoktur. Her gün en az 2 litre su içilmesi sıkça önerilir. Ancak bu suyun miktarı ve zamanı da oldukça önemli. İşte su içilmemesi gereken 8 nokta:BANYODAN SONRA: Banyo esnasında; organlar gevşer ve kan akışı rahatlar. Bunun üzerine su içilmesi, organlarda şok etkisi yapar ve gerilime sebep olur.ACI YEDİKTEN SONRA: Acının etkisini artırarak daha fazla yanmaya neden oluyor. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açıyor.UYKU ARASINDA: Beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. Boş mideye su içmek sindirim sistemine zarar veriyor, zamanla mide hastalıklarına neden oluyor.TATLIDAN SONRA:Tatlı yerken su içmek kan şekerini artırabilir. Güney Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre; su, vücudun yiyeceklerden daha fazla glikoz emmesini sağlıyor.MEYVE YEDİKTEN SONRA: Midede asitliğe neden olan emilim ve sindirim sürecini engelliyor. Bu yüzden bazı insanlar meyve tükettikten sonra tedirginlik yaşar. En az bir saat sonra su içilmesi tavsiye ediliyor.EGZERSİZDEN SONRA: Egzersizden hemen sonra su içmek dalak büyümesi, mide bulantısı ve baş dönmesine sebep olabilir. Egzersizle oluşan terlemede sodyum ve potasyum kaybedilir. Bu mineralleri normal suyla yerine koymak mümkün değil, bunun yerine maden suyu içilmeli.İSTİFRA ETTİKTEN SONRA: Kusmanın ardından su içmek vebaya neden olabiliyor.YEMEK YERKEN: Yemekle beraber 5-6 bardak su içmek yemeklerin sindirilmesini zorlaştırabilir. Mide asidi ve safra fazla su içilmesiyle yeterli işlev göstermeyebilir. Ayrıca, yemek sırasında alkol ve soda içmek de tükürük salgısını azalttığı için sindirimi zorlaştırabilir. Soğuk su, soğuk kola, gazlı içecekler de bilinenin aksine yemek sırasında olumlu etki yapmayıp tam tersi sindirimi zorlaştırabilir, karın ağrısı ve kramplara yol açabilir.