Sakin Kent Akyaka’daki işletmeler mercek altında

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Akyaka Kadın Azmağı civarındaki işletmeler mercek altına alındı. Buna göre Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı ve Çevresinin Koruma-Kullanma Usul ve Esasları kapsamında bölgenin biyolojik çeşitlilik ve çevre değerlerinin korunması amacıyla yaklaşan yaz sezonu öncesinde, Tabiat Varlıklarını Koruma 2 Nolu Şube Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde aykırılıklar tespit edilen işletmeler ile ilgili yasal gerekliliklerin ivedilikle yerine getirileceği bildirildi.