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Giriş Tarihi: 21.3.2025 11:25 Son Güncelleme: 21.3.2025 11:25

Sakin Kent Akyaka’daki işletmeler mercek altında

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan Akyaka Kadın Azmağı civarındaki işletmeler, Tabiat Varlıklarını Koruma 2 Nolu Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mercek altına alındı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Sakin Kent Akyaka’daki işletmeler mercek altında

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Akyaka Kadın Azmağı civarındaki işletmeler mercek altına alındı. Buna göre Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı ve Çevresinin Koruma-Kullanma Usul ve Esasları kapsamında bölgenin biyolojik çeşitlilik ve çevre değerlerinin korunması amacıyla yaklaşan yaz sezonu öncesinde, Tabiat Varlıklarını Koruma 2 Nolu Şube Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde aykırılıklar tespit edilen işletmeler ile ilgili yasal gerekliliklerin ivedilikle yerine getirileceği bildirildi.

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Sakin Kent Akyaka’daki işletmeler mercek altında
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