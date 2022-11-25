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Giriş Tarihi: 25.11.2022 22:09 Son Güncelleme: 25.11.2022 23:37

Sakız cinayeti aydınlatıldı! Katili önce kızı, sonra eşi ele verdi

Sakarya Karasu İlçesinde esnaf olan ve 10 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra tüfekle öldürülmüş halde bulunan  Erdal Sakız (43) cinayetinde düğüm çözüldü. Cinayeti  Sakız'ın tüccar arkadaşı Erdol Koç'un işlediği  ortaya çıktı. Koç'un ismini veren ve cinayeti itiraf eden  isimler ise kendisi ile birlikte gözaltına alınan eşi ve kızı oldu.

ABBAS ÇAKAR
Sakız cinayeti aydınlatıldı! Katili önce kızı, sonra eşi ele verdi

Sakarya Karasu İlçesinde esnaf olan evli ve 3 çocuk babas Erdal Sakız (43), 9 Kasımı, 10 Kasıma bağlayan gece kayboldu. Kendisinden uzun süre haber alamayan ailesi, Sakız'ın bulunması amacıyla önce polise, ardından da "Müge Anlı ile Tatlı Sert" proğramına katıldı. Programdan kısa bir süre sonra, Sakız kaybının 10'uncu gününde ormanlık alanda kendi aracı içerisinde tüfekle öldürülmüş bir halde bulundu. Cesedin bulunması sonrasında olayla ilgili çok yönlü araştırma başlatan Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, televizyon programına katılarak canlı yayına çıkan 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Erdal Sakız'ın tüccar arkadaşı Ersin Koç'un eşi Lale Koç ve 16 yaşındaki kızı sorgularında cinayeti itiraf etti. Koç'un kızı ve eşi Ersin Koç'un işlediğini söyledi.

ŞÜPHELERİ OĞLUNA YÖNLENDİRMİŞTİ

Canlı yayına katılan katil zanlısı Ersin Koç, şüpheleri Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay'ın üzerine çekmişti. Baba-oğulun arasının kötü olduğunu, çocuğuna para vermeyip sevgilisiyle harcadığını ve oğlunun babasına, 'gözümü kırpmadan gençliğimi yakarım anneme ve bana hakkımızı vermek zorundasın bize bakmak zorundasın' diye çıkıştığını ve baba oğulun arasını kendisinin düzelttiğini ileri sürmüştü.

HTS VE GPS KAYIRLARI İNCELENDİ

Programdaki ifadeler sonrasında jandarma aralarında Erdal Sakız'ın akrabalarının da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda Erdal Sakız'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını inceledi. Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığına olay gecesi yaşananlara dikkat çekti. Ersin Koç'a ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bazı bulguları delillendirdi.

ÖNCE KIZI SONRA EŞİ İSMİNİ VERDİ

Cinayet hakkında günlerce Erdal'ın oğlunu ve sevgilisini suçlayan Ersin Koç gözaltına alındıktan sonra ilk itiraf önce kızından daha sonra da eşinden geldi. Ersin Koç'un olaya tanık olan eşi Lale Koç: "Borcumuz vardı. Onu almaya gelmişti. Parayı verirken elimi tutup beni öpmeye çalıştı. Ben bağırınca eşim de tüfekle Erdal'ı vurdu" dedi.

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Sakız cinayeti aydınlatıldı! Katili önce kızı, sonra eşi ele verdi
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