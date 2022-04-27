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Giriş Tarihi: 28.4.2022

Sakız’dan Çeşme’ye yüzdü

Sakız’dan Çeşme’ye yüzdü

Otizmli sporcu Tuna Tunca, Sakız Adası’ndan Çeşme’ye yüzerek geldi. 11.5 kilometreyi 2 saat 44 dakikada kat eden Tunca, Yunanistan’dan Türkiye’ye yüzen ilk otizmli yüzücü oldu

Otizmli sporcu Tuna Tunca (19), otizme dikkat çekmek için Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan İzmir'in Çeşme ilçesine yüzerek geldi. Sakız Adası'ndan yüzmeye başlayan genç sporcu, 11.5 kilometreyi 2 saat 44 dakikada kat etti. Tuna Tunca'ya antrenörü Mert Onaran yüzerek eşlik etti. Ailesi ise sporcunun performansını tekneden takip etti. Daha önce Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçerek ilki başaran Tunca, Yunanistan ve Türkiye arasında yüzen ilk otizmli yüzücü olarak da tarihe geçti. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, sporcuyu Çeşme'deki Pırlanta Plajı'nda karşıladı. Kaymakam Çakıcı, Tuna Tunca ile gurur duyduklarını söyledi. Belediye Başkanı Ekrem Oran, Tuna Tunca'nın otizme dikkat çekmesinin yanında dünyanın barışa ihtiyacı olduğu günlerde anlamlı bir mesaj verdiğini söyledi.



'GURUR DUYUYORUZ'
Anne Gülnur Tunca ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Farkındalık gününde kalp emojisi koyup mavi giyerek otizmi anlamak ve fark etmek mümkün değil. Otizmliler suda yüzüyor, otizmliler otobüse biniyor, otizmliler eğitim alıyor. Otizm hayatın içinde bir gerçek" dedi.

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Sakız’dan Çeşme’ye yüzdü
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