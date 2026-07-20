Sakladığı gerçek başarı hikâyesine dönüştü

Konya'da 3 yıl önce atletizmle tanışan 19 yaşındaki Ezo Çaylak, 'Söylersem farklı gözle bakarlar mı, farklı davranırlar mı?' diye düşünüp, zihinsel engel durumunu hocasına anlatmadı. Ancak hocası Savaş Bağhan, genç kızın davranışlarından bir sorun olduğunu anlayınca Çaylak, gerçeği söylemek zorunda kaldı. Bunun üzerine özel sporcular branşında yarışmaya başlayan Ezo, Türkiye şampiyonlukları ve Türkiye rekorlarının ardından ilk kez katıldığı uluslararası bir organizasyonda Avrupa ikincisi olmayı başardı.

Ezo Çaylak, 3 yıl önce atletizm antrenörü Savaş Bağhan ile tanıştı. Bağhan 400 metre ve 400 metre engelli koşan Çaylak'ın vücut yapısının 800 ve 1500 metre koşmaya daha elverişli olduğunu belirleyip, Çaylak'ı bu doğrultuda yönlendirdi. Bağhan, Çaylak'da bazı farklılıklar olduğunu fark etti. Özellikler arkadaşlarının yaptığı hareketleri yapma, arkadaşları ile sosyalleşememesi, anlatılanları arkadaşlarına göre geç anlama veya anlayamama gibi durumları fark eden Bağhan, genç kıza bu durumu sordu. Ezo Çaylak, hocasının ısrar etmesi üzerine zihinsel engel durumunu hocasını mesaj atarak anlattı. Yüzde 50 oranında engelli raporu verilen Ezo, bunun üzerine 2 yıldır özel sporcular kategorisinde yarışmaya başladı. Ezo Çaylak, hocasına gerçeği anlattıktan sonra hayatı tamamen değişti. Bu kategoride yarışmadan önce dereceye dahi giremeyen Ezo, özel sporcular kategorisinde ise tarih yazmaya başladı. 400 ve 800 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. 800 ve 1500 metrede Türkiye rekorlarını kıran Ezo, 800 metrede ise dünya sıralamasında birinci basamağında yer alıyor.

AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Ezo Çaylak, 3-12 Temmuz tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda 800 metre yarışında 2:19.03 derecesiyle ilk kez katıldığı uluslararası organizasyonda Avrupa ikincisi olmayı başardı.