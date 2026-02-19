Saksı olmasa linç edeceklerdi

İstanbul Sultangazi
'de 16 Şubat akşam saatlerinde bir apartmanın önündeki 2 çocuk, 4 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Sesleri duyup balkona çıkan bir kadın, balkondaki saksıyı saldırganların üzerine attı. Saldırganların olay yerinden kaçmasıyla son bulan kavgada, C.Ş. (18) bıçak ve satır darbeleriyle yaralandı. Tedavi altına alınan C.Ş. (18) ile S.S.'nin (15) arkadaş olduğu öğrenildi. Olay günü de S.S.'nin, ağabeyi Z.E.S. ile yanındaki 3 arkadaşının C.Ş.'yi darp ettiği tespit edildi. Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S. adliyeye sevk edildi. Çevre sakini Musa Çakır, "Beş kişi, bir kişiyi dövüyordu. Ellerinde satır veya bıçak vardı. Bayan saksıyı atınca kaçmaya başladılar. Polisi aradım. Çocuğu dövenler ellerinde satır veya bıçakla geri geldi. Saksı olmasaydı çocuğu linç edeceklerdi" dedi.