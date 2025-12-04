Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesi Köprülü Veysi Paşa Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardından dün eve operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramada Hintkeneviri ekili 94 saksı, 2 kilo esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda Samet E. ve kardeşi Semih E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet E. tutuklanırken, Semih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.