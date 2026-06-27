Saksılara kenevir ekip balkonda büyüttü!

Kocaeli
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldıkları bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.Eve yapılan baskında polis memurları gözlerine inanamadı. Balkonda ve odalarda bulunan saksıların içerisine ekilmiş ve özel olarak bakımı yapılarak yetiştirilmiş 8 kök Hint keneviri bulundu. Aramaların devamında ayrıca 1 adet kayıtsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli V.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.
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Halil İbrahim Ğlkü - Editör