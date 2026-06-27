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Giriş Tarihi: 27.06.2026 00:21

Saksılara kenevir ekip balkonda büyüttü!

Kocaeli’de emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, evindeki saksılara hint keneviri ekip balkonda yetiştiren V.İ., yakalanarak gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Saksılara kenevir ekip balkonda büyüttü!
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldıkları bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.Eve yapılan baskında polis memurları gözlerine inanamadı. Balkonda ve odalarda bulunan saksıların içerisine ekilmiş ve özel olarak bakımı yapılarak yetiştirilmiş 8 kök Hint keneviri bulundu. Aramaların devamında ayrıca 1 adet kayıtsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli V.İ. hakkında adli işlem başlatıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KOCAELİ

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