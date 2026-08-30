Salah etkisi Trabzon’u aşacak! Mısır’dan Trabzon’a turizm köprüsü

Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı kadrosuna katması kentte büyük heyecan yaratırken, transferin Trabzon'a sağlayacağı katkılar da gündeme geldi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Salah transferinin yalnızca futbol açısından değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, yıldız oyuncunun şehre ve turizme önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

"ŞAMPİYONLUK KADROSUNUN MİHENK TAŞI"

Salah'ın Trabzonspor'a transferini değerlendiren Başkan Genç, dünya yıldızı futbolcunun bordo-mavili takıma önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Bir transferden çok daha öte. Dünya yıldızı bir futbolcunun Trabzonspor'umuza katılması ve katkı vermeye başlaması çok kıymetli. Sportif manada şampiyonluk kadrosunun en önemli mihenk taşlarından biri diyebiliriz. Bu sene şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. Şehre çok ciddi bir katkı var. Turizm noktasında Mısır'dan şu anda doğrudan şehrimize uçuşlar başladı. Biz inşallah Kahire ve İskenderiye şehirlerinden bir tanesine gidip orada Trabzon tanıtım programları da yapmak istiyoruz" dedi.

MISIR'DAN TRABZON'A TURİZM KÖPRÜSÜ

Transferin Trabzon turizmi açısından da önemli bir fırsat oluşturduğuna dikkat çeken Genç, Mısır'dan Trabzon'a doğrudan uçuşların başlamasının bu süreci daha da güçlendirdiğini söyledi. Genç, "Şehre çok ciddi bir katkı var. Turizm noktasında Mısır'dan şu anda doğrudan şehrimize uçuşlar başladı .Biz inşallah Kahire ve İskenderiye şehirlerinden bir tanesine gidip orada Trabzon tanıtım programları da yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"SALAH, İKİ ÜLKE ARASINDA ELÇİ OLABİLİR"

Türkiye ile Mısır arasındaki sosyal ve kültürel yakınlığa da vurgu yapan Genç, Salah'ın iki ülke ilişkilerine de katkı sağlayabileceğini dile getirdi. Genç, "Aynı inanca sahip iki devlet, iki halk. Sosyolojik olarak da benzer sosyal yapıların olduğu ülkeler, şehirler. Dolayısıyla turizm noktasında çok ciddi katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Belki Mısır'la Türkiye'nin birazcık ilişkileri durağandı, o konuda da bir elçi vazifesi görebilir" ifadelerini kullandı.

ARAKLI'DAKİ GÖRÜNTÜLER MİLYONLARA ULAŞTI

Salah'ın Trabzon'a gelişinin ardından Araklı'da bir köyde yöresel yemeklerle ağırlanmasına da değinen Genç, ortaya çıkan görüntülerin milyonlarca kişi tarafından izlendiğini söyledi. Benzer tanıtım çalışmalarının devam edeceğini belirten Genç, "Salah geldiğinde kulübümüzle beraber Araklı'da bir köyümüzde misafir oldular. O yöresel yemekleri milyonlar izledi. İnşallah benzeri programlar düşünüyoruz. Çok ciddi katkı sağlayacağına da inanıyorum" dedi. Başkan Genç, Salah transferinin gerçekleşmesinde emeği bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı'na da teşekkür etti.