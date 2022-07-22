Salak Milyoner filmi konusu ne, oyuncuları kim? Salak Milyoner filmi nerede çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Salak Milyoner filminde pek çok usta oyuncu rol almıştır. İşte Salak Milyoner filmi konusu, oyuncuları ve konusu

SALAK MİLYONER FİLMİ KONUSU NE?

Kayserili Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuşu bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir emanet olduğunu söyler.Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında henüz detaylı bilgi ise bulunmuyor. Dört kardeş arasında altınların nasıl pay edileceği krizi patlak verince, uyanık kardeşler, hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkar. Ancak tren istasyonunda dört kardeş karşılaşırlar ve komedinin temelleri burada atılmaya başlanır.

Kardeşler İstanbul'u karış karış gezerler. Başlarından geçenlerden sonra hanımları da İstanbul'a gelerek Mehmet Çavuş'un evine yerleşir. Definenin üzerinde uyuduklarını bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu nedenle pek çok defa karakolluk olan kahramanlarımız, sonunda hazinen Mehmet Çavuş'un evinde, uyudukları odanın altında olduğunu keşfederler. Bu seferde Mehmet Çavuş'a Belli Etmeden yeri nasıl kazacaklarını düşünen kardeşlere köyden kocalarını basmak için gelen Gülsüm, Emine, ve Himmet'in karısı yardım eder. Definecilerimiz evin temellerini ulaşırlar. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle evin temeli sarsılır ve ev başlarına yıkılır.

SALAK MİLYONER NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekilmiş olan filmin bazı sahneleri Beşiktaş Stadı, Fransız Konsolosluğu, Gezi Parkı, Beyazıt Sahaflar Çarşısı, Taksim Meydanı gibi alanlarda çekilmiştir.

SALAK MİLYONER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar – Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Münir Özkul - Mehmet Çavuş

Adile Naşit - Mesude

Hulusi Kentmen - Komiser

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Hanımı

Ali Şen - Kayserili Behçet

Haluk Orçun - Müteahhit

Mürüvvet Sim - Randevuevi Sahibesi

Arap Celal - Namaz kılan adam