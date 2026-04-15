Salda’ya NASA’dan misafir

Dünya üzerinde Mars'taki Jezero krateri ile benzer özellikler taşıyan tek yer olan burdur Salda Gölü, ABD Uzay Ajansı'ndan (NASA) yetkilileri ağırlayacak.

TÜBİTAK öncülüğünde 5-7 Haziran'da Burdur Salda'da düzenlenecek olan Uzay Bilim Kampı'na katılacak olan NASA yetkileri, Salda'nın önemini tüm dünyaya anlatacak. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Salda'nın astronomi bilimi açısından önemi büyük.

Mars'ın yüzeyine benzerliği biliniyor. Program kapsamında gökyüzü gözlemleri ve gençlere yönelik etkinlikler de olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) hocalarımız NASA ile koordinasyon kuruyor, NASA'dan da katılım olacak. Kaliforniya Üniversitesi'nden yine bilim insanları katılacak"dedi.