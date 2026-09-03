Saldıran köpeğin sahibine rekor ceza

İzmir
'in Menderes
ilçesinde çocuğu yaralayan köpeğin sahibinin, toplam 1 milyon 200 bin 249 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi. Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Ağustos 2023'te Ataköy Mahallesi'nde bakkaldan dönen 11 yaşındaki S.G'nin, İ.A'ya ait Japon cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin açılan tazminat davasının gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, çocuğun yüz bölgesindeki doku hasarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği ve estetik operasyonla düzeltilemeyecek kalıcı iz niteliğinde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.