Saldırgan köpeğin sahibine emsal ceza

Kırşehir
'in Boztepe ilçesinde 2019 yılında başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Sebahat Karaman'ın açtığı hukuk mücadelesinde nihai karar çıktı. Saldırıda ağır doku kaybı oluşan ve malul kalan Karaman için yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay
tarafından onandı. Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle uygun buldu. Karara göre köpek sahipleri, Karaman'a 437 bin 156 lira maddi ve 200 bin lira manevi olmak üzere toplam 637 bin 156 lira tazminat ödeyecek.