Haberler Yaşam Haberleri Saldırgan köpeğin sahibine emsal ceza
Giriş Tarihi: 12.08.2026

Saldırgan köpeğin sahibine emsal ceza

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Saldırgan köpeğin sahibine emsal ceza
  • ABONE OL
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde 2019 yılında başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Sebahat Karaman'ın açtığı hukuk mücadelesinde nihai karar çıktı. Saldırıda ağır doku kaybı oluşan ve malul kalan Karaman için yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle uygun buldu. Karara göre köpek sahipleri, Karaman'a 437 bin 156 lira maddi ve 200 bin lira manevi olmak üzere toplam 637 bin 156 lira tazminat ödeyecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KIRŞEHİR #YARGITAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Saldırgan köpeğin sahibine emsal ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA