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Giriş Tarihi: 21.09.2026

Saldırı yapılan okul binası Milli Eğitim Müdürlüğü oluyor

OSMAN TUĞRUL TUĞ
Saldırı yapılan okul binası Milli Eğitim Müdürlüğü oluyor
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Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacak. Onikişubat ilçesinde 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56) ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci de yaralanmıştı. Saldırının ardından öğrencilerin yaşadığı travma ve velilerin talepleri üzerine Kahramanmaraş Valiliği tarafından okul geçici olarak kapatılmıştı. Okulun bundan sonraki kullanım amacı belli oldu. Kahramanmaraş Valiliği tarafından alınan kararla bina, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. Halen bir anaokulunda faaliyet gösteren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni binaya taşınması için hazırlıkların başladığı öğrenildi. Bölgede oluşan okul ihtiyacının karşılanması için yeni bir okul yapılacak.

#KAHRAMANMARAŞ #ONİKİŞUBAT

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Saldırı yapılan okul binası Milli Eğitim Müdürlüğü oluyor
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